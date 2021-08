Auch einige Handelstage später fehlt es der Aktie an Momentum.

Canopy Growth konnte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum auf 136,209 Mio. CAD steigern; nach 110,416 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In puncto Umsatz blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück. Canopy Growth wies für Q1 / 2022 einen Gewinn in Höhe von 389,955 Mio. CAD aus und konnte damit die Erwartungen deutlich übertreffen. Zum Vergleich. Für den 3-Monatszeitraum zum 30.06.2020 musste Canopy Growth noch einen Verlust in Höhe von -128,322 Mio. CAD hinnehmen. Der überraschend hohe Gewinn „blendet“ allerdings ein wenig und ist maßgeblich auf sonstige Erträge in Höhe von knapp 580,7 Mio. CAD zurückzuführen. Das wird unter anderem beim Blick auf das wichtige adjustierte (bereinigte) EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) deutlich. Canopy Growth wies für den aktuellen Berichtszeitraum ein negatives EBITDA in Höhe von -63,641 Mio. CAD aus. Bereits im Vorjahresquartal war das EBITDA negativ und lag damals bei -92,243 Mio. CAD. Auch die wichtige Kennzahl free cash flow enttäuschte. Diese fiel mit -186,059 Mio. CAD wieder einmal negativ aus. Für den 3-Monatszeitraum zum 30.06.2020 wurde bereits ein negativer free cash flow (damals -180,093 Mio. CAD) ausgewiesen.

Kurzum. Die frischen Quartalszahlen boten Licht und Schatten. Entsprechend mühsam gestaltet sich das Handelsgeschehen in der Aktie gegenwärtig. Zuletzt dominierte eine vergleichsweise enge Handelsspanne mit den 25 CAD auf der Oberseite und den 22,7 CAD auf der Unterseite. Diese wurde nun kürzlich über die Unterseite aufgelöst. Aktuell steuert die Aktie auf den Unterstützungsbereich von 20,0 CAD zu.