90 % der Unternehmen hinken ihren Digitalisierungszielen hinterher - Cyber-Security ist wichtigstes Thema

Mumbai, India (ots/PRNewswire) - Eine aktuelle Studie von Tata Communications

klassifiziert 10 % der befragten Unternehmen als Digital Trailblazers, 52 % als

Digital Migrants und 38 % als Digital Aspirants



45 % der befragten Unternehmen führen Produktivitätsverluste während der

Pandemie auf Konnektivitätsprobleme zurück





45 % der CXOs befürchten, dass Mitarbeiter ohne die richtigen Tools und Systemeanfälliger für Burnout werden41 % der Unternehmen bestätigen, dass ihnen der Verlust von Marktanteilen droht,wenn sie nicht auf ein Digital First-Betriebsmodell umsteigen-- Tata Communications (https://www.tatacommunications.com/) , ein globalerAnbieter digitaler Ökosysteme, veröffentlicht heute die Studie " Leading in aDigital-First World; Enabling Success with the Right Mindset, Ecosystem andTrust ". Sie stellt fest, dass 90 Prozent der befragten Unternehmen ihre DigitalFirst-Ziele noch nicht erreichen konnten und für 49 Prozent Cyber Security diehöchste Geschäftspriorität hat. Zusätzlich zeigt die Studie, dass 45 Prozent derUnternehmen während der Krise Produktivitätseinbußen aufgrund vonKonnektivitätsproblemen hinnehmen mussten. 41 Prozent der Befragten sehen in derUmstellung auf Digital First-Betriebsmodelle die Voraussetzung dafür, dass siewährend der Pandemie ihren Marktanteil halten konnten. Der Bericht basiert aufeiner Umfrage unter Führungskräften von 750 Unternehmen in elf Ländern und teiltsie nach ihrem digitalen Reifegrad in drei verschiedene Kategorien ein.Digital Trailblazers : Nur 10 Prozent der Unternehmen verfügen über dieaktuellsten digitalen Betriebsmodelle, Konnektivitätsplattformen und Strategien,die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten. 63 Prozent von ihnenführen das Umsatzwachstum ihres Unternehmens auf ihre Digital-First-Strategiezurück.Digital Migrants : 52 Prozent der befragten Unternehmen sind bereits in einembegrenzten Umfang digitalisiert und müssen ihre digitalen Fähigkeiten inverschiedenen Bereichen noch verbessern.Digital Aspirants : 38 Prozent der Unternehmen befinden sich erst in einemfrühen Stadium der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und konnten aufgrundmangelnder digitaler Reife kein Wachstum erzielen."In der heutigen Zeit ist ein digitales Betriebsmodell ein Muss für Unternehmen.Im Zuge der Öffnung der Wirtschaftsräume sind Vertrauen und Sicherheit vonzentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit und Agilitätwachstumsorientierter Unternehmen. Das Ausmaß der Digitalisierung wird der neueGradmesser für den Erfolg eines Unternehmens sein, unabhängig von seiner Größe