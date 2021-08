Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das übergeordnete Bild ist positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund einundvierzig für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Diese wichtige Hürde liegt bei 396,90 EUR. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre.

Chancenaffine Anleger können diesen Rücksetzer nun selbstverständlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Schließlich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so günstig gibt. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben.

