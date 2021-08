Nach dem erfolgreichen Ausbruch über einen seit 2018 bestehenden Abwärtstrend zu Beginn dieses Jahres wurde in der charttechnischen Besprechung vom 19. Januar 2021: „3M: EMA hält, was er verspricht“ auf eine Long-Chance hingewiesen, Ziele wurden bei 200,00 und 219,75 US-Dollar für die Aktie genannt. Bislang gelang nur ein Anstieg an knapp 210,00 US-Dollar, Ende des zweiten Quartals folgte eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück auf 190,00 US-Dollar. Nun aber scheint das Wertpapier von 3M wieder Schwung aufzunehmen und könnte direkt an ihre Jahreshochs zulegen und darüber die mittelfristigen Ziele abarbeiten.

Gewinne sichern

3M hat einen erfolgreichen Wochenstart erwischt und könnte die Konsolidierung der letzten Wochen mit einem beherzten Kurssprung auf einen Schlag beenden. Ziele sind aus dem Stand heraus um die Jahreshochs bei 208,95 US-Dollar auszumachen, darüber wäre ein Anstieg an den nächstgrößeren Widerstandsbereich zwischen 217,87 und 219,75 US-Dollar zu favorisieren. Geht es dagegen nachhaltig unter 190,00 US-Dollar abwärts, würden direkte Abschläge zurück auf den EMA 50 bei 187,27 US-Dollar drohen. Spätestens um 182,27 US-Dollar sollten sich aber wieder genügend Käufer für eine nachhaltige Stabilisierung einfinden.