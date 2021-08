Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Lufthansa Flügel bleiben lahm Spätestens mit dem angekündigten Verkauf von einem Viertel der staatlichen WSF-Beteiligung (Wirtschaftsstabilisierungsfonds) an der Lufthansa Group (WKN: 823212) steigt das breite Interesse an der Aktie. Diese überrascht erwartungsgemäß nicht mit Upside-Potenzial. Die Lufthansa ist ein Airline-Verbund, in dem Lang- und Kurzstrecken absolviert werden. Unter dem Kranich-Dach finden sich Air Swiss, Austrian Airlines oder Eurowings. Zudem […]