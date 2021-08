Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Verluste in Warschau und Budapest - Moskau fester Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Montag überwiegend schwächer aus dem Handel gegangen. Nur die Moskauer Börse verzeichnete ein leichtes Plus. Einerseits trübten schwache Konjunkturdaten aus China europaweit die Stimmung an den …