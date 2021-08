Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Heiko Maas übt tapfer Selbstkritik – an den anderen Heiko Maas, Sie erinnern sich, Bundesaußenminister seines Zeichens, hat noch im Juni verkündet: „All diese Fragen haben ja zur Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban das Zepter in Afghanistan in der Hand haben werden. Das ist nicht die …