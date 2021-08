Mehrere Nutzer der Interessengemeinschaft Widerruf haben von der Commerzbank eine vollständige Rückzahlung ihrer Vorfälligkeitszahlung erreicht. So profitieren auch Sie!

Nach einer Entscheidung des BGH muss die Commerzbank in vielen Fällen eine Vorfälligkeitsentschädigung an ihre Kunden erstatten, die nach dem Verkauf einer Immobilie gezahlt worden war. Grund sind mangelhafte Angaben der Bank in den Vertragsunterlagen. Auch zahlreiche andere Kreditinstitute sind betroffen. Hier können Sie kostenlos prüfen lassen, ob auch ihr Darlehen betroffen ist:

https://www.widerruf.info/kostenlose-pruefung-kreditvertrag/

Mehr Informationen zu dieser brisanten Entwicklung gibt es in unserem Video: