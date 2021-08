NEW YORK (dpa-AFX) - Nach erneuten Kursrekorden vor dem Wochenende haben schwache Konjunkturdaten aus China und den USA die Rally am Montag zunächst beendet. Der Leitindex Dow Jones Industrial holte zwar anfängliche Verluste wieder auf, trat zuletzt aber mit einem Minus von 0,04 Prozent auf 35 500 Punkte auf der Stelle. Er hatte vor dem Wochenende bei über 35 600 Punkten einen Höchststand erreicht. Der marktbreite S&P 500 , der am Freitag ebenfalls ein Rekordhoch erklommen hatte, lag mit 0,08 Prozent bei 4465 Zähler leicht im Minus.

In China haben sich der Einzelhandel und die Industrie im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Zudem hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York im August überraschend stark eingetrübt. Auch die überraschend schnelle Kapitulation der vom Westen gestützten afghanischen Regierung vor den Rebellen der Taliban dämpfte die Stimmung an den Börsen.