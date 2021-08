Occlutech erhält eine wichtige bedingte FDA-Zulassung für die PFO-Studie (OCCLUFLEX) in den Vereinigten Staaten.

SCHAFFHAUSEN, Schweiz, 16. August 2021 /PRNewswire/ -- Occlutech Holding AG („Occlutech"), einer der weltweit führenden Anbieter von minimal-invasiven Geräten für strukturelle Herzerkrankungen, gibt die bedingte Genehmigung seines Antrags auf eine Ausnahmegenehmigung für ein Prüfverfahren („Investigational Device Exemption", IDE) durch die U.S. Food Drug Administration („FDA") für die Durchführung der Zulassungsstudie OCCLUFLEX bekannt, in der der Verschluss des Patent Foramen Ovale („PFO") mit dem Flex II PFO Occluder von Occlutech mit der Standardbehandlung für den PFO-Verschluss bei Patienten mit kryptogenem Schlaganfall verglichen wird.

Occlutech gibt heute bekannt, dass die FDA Occlutech unter Vorbehalt eine IDE für eine prospektive, randomisierte, multizentrische, kontrollierte klinische Studie („OCCLUFLEX") bewilligt hat, deren Ziel es ist, die Ergebnisse des PFO-Verschlusses durch den Flex II PFO-Okkluder von Occlutech mit der Standardbehandlung bei Patienten mit kryptogenem Schlaganfall zu vergleichen.

Die IDE ermöglicht die Verwendung des PFO-Okkluders von Occlutech in einer klinischen Studie zur Erhebung von Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zur Unterstützung einer Vorabgenehmigung (Premarket Approval, „PMA"). Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von Occlutech, die bedeutenden Marktchancen in den USA für den PFO-Okkluder zu nutzen, der heute in mehr als 60 Märkten zugelassen ist.

Sabine Bois, CEO von Occlutech, kommentiert:

„Die bedingte FDA-Zulassung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem Plan, in den USA Fuß zu fassen. Mit einem Anteil von etwa 30 Prozent am weltweiten Markt für Verschlüsse von strukturellen Herzfehlern und einem attraktiven Preis- und Erstattungssystem sind die USA ein potenzieller Schlüsselmarkt für Occlutech. Zu Beginn dieses Jahres haben wir eine Tochtergesellschaft in Chicago gegründet, die sich auf Marketing, Vertrieb, Logistik und Verkauf konzentriert. Wir gehen davon aus, dass wir die Rekrutierung von Patienten im Jahr 2025 abschließen können, während wir die Vormarktzulassung abschließen, und rechnen mit einer FDA-Marktzulassung in den USA im Jahr 2026."