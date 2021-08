US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag die Kursgewinne im Verlauf des Handels ausgebaut. Nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China und den USA hielt sich die Risikofreude der Anleger an den Finanzmärkten in Grenzen und die Festverzinslichen bekamen Auftrieb.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,27 Prozent auf 134,31 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen gab entsprechend nach auf 1,26 Prozent.

In den USA hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York im August überraschend stark eingetrübt. Daten aus China zur Industrieproduktion und zum Umsatz im Einzelhandel zeigten zudem, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt an Fahrt verliert./bek/he