Quantum Battery Metals absolviert Flugprogramm und erwartet positive Probenergebnisse

16. August 2021. Vancouver, British Columbia - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Probenahmen in den Lithiumprojekten Albanel, Kelso und Rose West abgeschlossen hat. In der zweiten und letzten Phase des Schürfprobenahmeprogramms konnte das in Quebec eingesetzte Team mithilfe eines Hubschrauberteams 96 Stichproben auf den drei Lithiumprojekten entnehmen. Das Hubschrauberprogramm dauerte mehrere Tage; dabei wurden mehrere Bereiche auf dem Konzessionsgebiet angesteuert. Bei mehreren Anomalien wurden zusätzliche Stichproben nach einer Sichtung entnommen und zur Analyse bei einem Labor eingereicht. Die Ergebnisse der vorherigen Proben, die in der ersten Phase des Schürfprogramms im Konzessionsgebiet Albanel gewonnen wurden, werden in Kürze erwartet. Das Unternehmen freut sich darauf, anhand der Proben das Potenzial seiner Konzessionsgebiete unter Beweis zu stellen, und will die Proben zur Planung des nächsten Explorationsprogramms einsetzen. Das Unternehmen sucht derzeit nach potenziellen Konzessionsgebieten in der Region James Bay, um seine Präsenz in diesem Bergbaudistrikt weiter auszubauen.

Die Region James Bay ist bekanntermaßen ein dem Bergbau freundlich gesinntes Gebiet in Quebec. Das Projekt des Unternehmens befindet sich im Nahbereich mehrerer aussichtsreicher Lithiumkonzessionsgebiete und ist zentral in einer lithiumreichen geologischen Unterprovinz gelegen.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Rose West ist von einer ähnlichen Geologie unterlagert wie die Lagerstätten in benachbarten Konzessionsgebieten, bestehend aus Vulkansedimenteinheiten und ultramafischen bis felsischen Intrusionen. Das Konzessionsgebiet wird von Gabbro, Pyroxeniten und Dioriten durchschnitten. Pegmatite treten als unregelmäßige, aber in der Regel kontinuierliche Linsen innerhalb von Biotitschiefern in Paragneis, Quarzit und Trümmergestein auf. Die Gesteinseinheiten - ausgenommen die massiveren und nicht lamellierten Granite und Pegmatite - weisen in der Regel eine gute Schieferung mit südöstlicher Ausrichtung auf. Ein Diabas-Gesteinsgang aus dem Proterozoikum stellt das jüngere Gestein auf dem Konzessionsgebiet dar.