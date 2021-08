Brockhaus Capital Management AG: BCM Umsatzerlöse in H1 2021 nahezu auf Vorjahresniveau; Starker Anstieg des Auftragseingangs um +24% gegenüber dem Vorjahreszeitraum

- BCM-Umsatzerlöse in Höhe von € 22,5 Mio. in H1 2021 wieder fast auf Vorjahresniveau

- Steigerung der EBITDA-Marge in Q2 2021 auf rund 15%

- Bikeleasing Umsatzerlöse und EBITDA in H1 2021 nahezu verdoppelt; Abschluss der Akquisition für H2 2021 geplant

Frankfurt am Main, 16. August 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2021.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 hat die BCM-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von € 22,5 Mio. erzielt. Die Umsatzerlöse liegen damit nahezu wieder auf dem Vorjahresniveau in Höhe von € 23,2 Mio. (-3%). Das bereinigte EBITDA entsprach mit € 2,6 Mio. einer bereinigten EBITDA-Marge von 11,4% (H1 2020: € 4,7 Mio. bzw. 20,4%). Der Auftragseingang zog im ersten Halbjahr 2021 stark an und stieg um +24% auf € 26,7 Mio. (H1 2020: € 21,6 Mio.). Insbesondere im zweiten Quartal 2021 hat BCM von ersten Aufholeffekten profitiert und die Umsatzerlöse um +10% auf € 11,6 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal Q2 2020 gesteigert. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg in diesem Zeitraum signifikant auf 15,1%; im ersten Quartal des Jahres lag sie noch bei 7,4%.

"Der seit April spürbare positive Trend hat sich fortgesetzt. Sowohl die Umsatzerlöse, als auch das bereinigte EBITDA haben wir im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Letzteres liegt jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und umfangreicher Due-Diligence-Aktivitäten im ersten Halbjahr 2021 unter dem Vorjahreswert. Vor dem Hintergrund der deutlich verbesserten Auftragssituation sowie auch künftig erwarteter Aufholeffekte gehen wir weiterhin von einem starken zweiten Halbjahr 2021 für die Gruppe entsprechend unserer Prognose aus", sagt Marco Brockhaus, CEO der BCM.