ForumPay schließt sich mit ZBX zusammen, um maltesischer Spielebranche Kryptozahlungen zu ermöglichen

Die Partnerschaft mit ZBX, einem Class-4-VFA-Serviceprovider mit Genehmigung der MFSA (Malta Financial Services Authority), ermöglicht ForumPay das Angebot der ersten in vollem Umfang zugelassenen Kryptozahlungslösung für die von der MGA (Malta Gaming Authority) lizenzierten Spieleanbieter und ihre Spieler.

Dank dieser Zusammenarbeit werden Depoteinlagen sogar noch leichter als Kreditkartennutzungen möglich sein. Für Depoteinlagen mit ihrer bevorzugten Kryptowährung und ihrer bevorzugten Wallet muss ein Spieler lediglich den an der Online-Kasse vorgezeigten QR-Code einscannen. Die Kryptowährung wird sofort zum bestmöglich verfügbaren Wechselkurs zur Depoteinlage auf das FIAT-Spielerkonto umgewandelt.

Nach diesem raschen Schritt werden Sie automatisch über das Krypto-Äquivalent informiert, das Sie als Spieler am iGaming-Standort in FIAT erhalten, so dass Sie sofort Zugang zu den Geldmitteln für Ihr Spiel erhalten. Bei diesem unkomplizierten Vorgang handelt es sich um einen wichtigen Meilenstein für die Akzeptanz der Kryptowährung in der Gaming-Welt, da es Kryptowährungsinhabern nun ermöglicht wird, lediglich den Betrag umzuwandeln, den sie auch tatsächlich für ihr Spiel oder Ihren Wetteinsatz benötigen.

Die Festlegung erfolgt, nachdem die Führungsteams beider Unternehmen ausreichend Zeit mit den Aufsichtsbehörden aufgewendet haben, um einen Kryptozahlungsstrom zu etablieren, welcher der KYC-Legitimationsprüfung entspricht und den AML-Anforderungen an die Spielbetreiber und den Anforderungen der MGA und der MFSA gerecht wird.

Josh Tate, CEO und Mitbegründer von ForumPay, erklärte: „Es ist aufregend, mit derartig innovativen Unternehmen und Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um der großen Nachfrage auf dem Markt von Seiten der Betreiber und der Spieler gerecht zu werden. Die Unterstützung von Kryptozahlungen in der iGaming-Welt besitzt entscheidende Vorteile, so etwa die Vergrößerung der Spielerbasis, die Verbesserung des Betrugsschutzes für Spielkasinos durch sofortige Überprüfung der Geldmittel und die Vorbereitung der breiten Einführung der Kryptowährung in einer vollständig konformen Umgebung.”