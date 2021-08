InferVision AI unterstützt die Europäische Kommission bei der Überwachung von COVID-19-Varianten

WIESBADEN, Deutschland, Aug. 16, 2021 /PRNewswire/ -- InferVision AI wurde ausgewählt, um die Überwachung von COVID-19-Varianten in der Europäischen Union zu unterstützen. Angesichts dieser Herausforderung beschloss die Europäische Kommission, ihre Investitionen in die Einführung von KI-Tools von InferVision zu erhöhen. Die KI-Tools von InferVision werden seit April 2020 von der Europäischen Kommission eingesetzt, um die Erkennung von COVID-19 und die Behandlung von Patienten zu verbessern. Krankenhäuser in Belgien, Estland, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden und den Niederlanden haben über starke Vorteile durch den Einsatz dieser KI-Anwendung berichtet.

Die KI-Anwendungen von InferVision wurden entwickelt, um Kliniker bei der schnellen und genauen Analyse von Anzeichen für Lungeninfektionen auf regulären Thorax-CT-Bildern zu unterstützen. Diese Bilder werden so bearbeitet, dass sie eine Mattigkeitseintrübung und eine hohe Gewebedichte anzeigen, die die Hauptmerkmale einer durch das Coronavirus verursachten viralen Lungenentzündung sind. Wenn diese Befunde vorliegen, wird das Personal sofort gewarnt, so dass potenzielle COVID-19-Patienten priorisiert werden können. Das System ermöglicht auch den Vergleich von Prioritäten, so dass Kliniker das Fortschreiten der Krankheit im Laufe der Zeit überwachen können, was ihnen hilft, bessere Behandlungspläne zu erstellen.