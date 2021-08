Broadcast Microwave Services (BMS) startet neues luftübertragenes 100-Meilen-MANET/MIMO-Transceiver-System für mobile Ad-hoc-Netzwerke

Broadcast Microwave Services, ein weltweit führender Anbieter von luftgestützten Video-Downlink-Systemen (Airborne Video Downlink Systems, AVDL), kündigt heute die Markteinführung seines neuen bidirektionalen Kommunikationssystems mit der Bezeichnung BMTS-M an. Das System wird erstmalig auf der Fachmesse AUVSI Xponential in Atlanta (Georgia, USA) im Georgia World Congress Center vom 16. bis 19. August 2021 am Stand 2651 ausgestellt.

Die durchgängige Lösung beginnt mit einem im Flugzeug montierten Transceiver (BMTS-MA), der alle notwendigen Komponenten für ein qualitativ hochwertiges, zuverlässiges und sicheres Streaming von hochauflösenden und einsatzkritischen Videos und Daten über große Entfernungen innerhalb des Mesh-Netzwerks enthält. Das System wird von einem 3X3-MIMO-Funkgerät von Persistent Systems betrieben, das im „Wave Relay“-Netzwerk arbeitet. Der Transceiver kommuniziert mit einem bodenbasierten Outdoor-Transceiver (BMTS-ME) und einer Indoor-Kommunikations- und -Steuereinheit (BMTS-MI) und komplettiert damit die End-to-End-Lösung.