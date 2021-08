Shanghai Electric verschenkt Spielzeug und Geschenkpakete an Kinder der Gemeinde Thar zur Feier des Eid Al-Adha

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Thar Coal Block-1 Power Generation Company, eine

in Pakistan ansässige Tochtergesellschaft von Shanghai Electric (601727.SS und

02727.HK), die das Kraftwerk betreibt, veranstaltete am 19. Juli eine Spielzeug-

und Geschenksammelaktion, um mit Kindern und ihren Eltern, die in den

nahegelegenen Dörfern der Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd.

und ihrem 1320-MW-Kraftwerk leben, Eid Al-Adha zu feiern. Rechtzeitig zu diesem

gesegneten Fest, das einen der wichtigsten Tage für die Gemeinde markiert,

beschenkten Shanghai Electric und seine Mitarbeiter über 200 Kinder mit

Spielzeug und Geschenkpaketen, darunter Kricketausrüstung für Jungen und

Armreifen, Mehndi-Pasten und Snacks für Mädchen.



"Das alljährliche Zuckerfest ist eine freudige und besondere Zeit des Jahres,

die es der lokalen Gemeinschaft ermöglicht, die Gesellschaft ihrer Lieben zu

genießen, während die Pandemie einen Schatten auf dieses wichtige Fest geworfen

hat, da Social-Distancing Maßnahmen weiterhin Massenversammlungen einschränken

und religiöse Praktiken begrenzen. An diesem Tag, an dem die Gemeinschaft den

Geist des Gebens verinnerlicht und den Schwachen und Armen hilft, hoffen wir,

dass wir mit dieser festlichen Spielzeug- und Geschenksammelaktion ein Lächeln

auf die Gesichter dieser Kinder in dieser beispiellosen Zeit zaubern können und

natürlich auch ihren Familien das Zuckerfest ein wenig heller und wärmer machen

können", sagte Qian Xiaolei, PR-Manager der Thar Coal Block-1 Power Generation

Company.







Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC), erstreckt sich über eine

Fläche von über 9.000 Quadratkilometern und liegt in der Wüste Thar im Südosten

der pakistanischen Provinz Sindh. Nach ihrer Fertigstellung sollen die beiden

überkritischen 660-Megawatt-Braunkohlekraftwerke über 4 Millionen pakistanische

Haushalte mit erschwinglichem und zuverlässigem Strom versorgen, wobei die

Kohleminen eine jährliche Fördermenge von 7,8 Millionen Tonnen erreichen.



Shanghai Electric legt großen Wert auf das Wohlergehen der Anwohner des

Thar-Block-1-Projekts und hat eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die

Sicherheit, die Gesundheit und den Schutz der Mitarbeiter vor Ort während der

COVID-19-Pandemie zu gewährleisten. Um den Arbeitern vor Ort ein biologisch

sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, hat Shanghai Electric vor kurzem ein

COVID-19-Impfprogramm für seine pakistanischen Mitarbeiter, die an dem Projekt

beteiligt sind, initiiert; bis heute haben mehr als 5.000 Mitarbeiter die

Impfung erhalten.



Sino Sindh Resources Private Limited (SSRL), eine Tochtergesellschaft von

Shanghai Electric in Pakistan, die die Kohleminen entwickelt und betreibt,

leitet das Programm. Das Unternehmen arbeitete mit Ärzten und Krankenschwestern

aus Karatschi zusammen, um mehrere Impfstellen in den Büros von Shanghai

Electric in Thar Block-1 einzurichten, wo täglich 400 Personen geimpft wurden,

die sich freiwillig zur Impfung gemeldet hatten.



Wang Xiaofan, Vorsitzender von Sino Sindh Resources Private Limited (SSRL), der

die Impfkampagne ins Leben rief, sagte, dass Shanghai Electric "alle

Anstrengungen" unternehme, um die Sicherheit aller seiner Mitarbeiter zu

schützen. "Für Shanghai Electric steht die Sicherheit unserer Mitarbeiter an

erster Stelle, und wir tun alles, was wir können, um eine COVID-19-Infektion auf

der Baustelle zu vermeiden. Wir hoffen, dass unsere jüngste

Pandemiebekämpfungsmaßnahme nicht nur ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere

Mitarbeiter schafft, sondern auch zur Impfkampagne in Pakistan insgesamt

beiträgt", so Wang.



Shanghai Electric hat die COVID-19-Hilfsmaßnahmen in Pakistan seit Ausbruch der

Pandemie unterstützt, u. a. durch die Spende von lebenswichtigen Hilfsgütern an

die pakistanische Infanteriebrigade 441 und von 6 Millionen Rupien an die

Provinz Sindh zur Einrichtung des Coronavirus-Notfallfonds sowie durch die

Entsendung von persönlichen Schutzausrüstungen, Getreide und

örtlichen Teams zu helfen, den Mangel an Lebensmitteln und Kleidung in den

verarmten Dörfern zu beheben.



Darüber hinaus hat sich Shanghai Electric kontinuierlich darum bemüht, die

lokale Beschäftigung in der Provinz Sindh zu fördern, indem es Einheimische

einstellte und Schulungen zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten anbot. Ab Januar

2021 sind mehr als 5.000 Beschäftigte auf der Baustelle tätig - über 75 % davon

sind einheimische Mitarbeiter.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1595055/1.mp4



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg



Pressekontakt:



Shen Jin

+86(21)23196217

shenjin@shanghai-electric.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136165/4995713

OTS: Shanghai Electric





Das Thar Block-1 Integrated Coal Mine Power Project, ein wichtiger Teil desChinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC), erstreckt sich über eineFläche von über 9.000 Quadratkilometern und liegt in der Wüste Thar im Südostender pakistanischen Provinz Sindh. Nach ihrer Fertigstellung sollen die beidenüberkritischen 660-Megawatt-Braunkohlekraftwerke über 4 Millionen pakistanischeHaushalte mit erschwinglichem und zuverlässigem Strom versorgen, wobei dieKohleminen eine jährliche Fördermenge von 7,8 Millionen Tonnen erreichen.Shanghai Electric legt großen Wert auf das Wohlergehen der Anwohner desThar-Block-1-Projekts und hat eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um dieSicherheit, die Gesundheit und den Schutz der Mitarbeiter vor Ort während derCOVID-19-Pandemie zu gewährleisten. Um den Arbeitern vor Ort ein biologischsicheres Arbeitsumfeld zu bieten, hat Shanghai Electric vor kurzem einCOVID-19-Impfprogramm für seine pakistanischen Mitarbeiter, die an dem Projektbeteiligt sind, initiiert; bis heute haben mehr als 5.000 Mitarbeiter dieImpfung erhalten.Sino Sindh Resources Private Limited (SSRL), eine Tochtergesellschaft vonShanghai Electric in Pakistan, die die Kohleminen entwickelt und betreibt,leitet das Programm. Das Unternehmen arbeitete mit Ärzten und Krankenschwesternaus Karatschi zusammen, um mehrere Impfstellen in den Büros von ShanghaiElectric in Thar Block-1 einzurichten, wo täglich 400 Personen geimpft wurden,die sich freiwillig zur Impfung gemeldet hatten.Wang Xiaofan, Vorsitzender von Sino Sindh Resources Private Limited (SSRL), derdie Impfkampagne ins Leben rief, sagte, dass Shanghai Electric "alleAnstrengungen" unternehme, um die Sicherheit aller seiner Mitarbeiter zuschützen. "Für Shanghai Electric steht die Sicherheit unserer Mitarbeiter anerster Stelle, und wir tun alles, was wir können, um eine COVID-19-Infektion aufder Baustelle zu vermeiden. Wir hoffen, dass unsere jüngstePandemiebekämpfungsmaßnahme nicht nur ein sicheres Arbeitsumfeld für unsereMitarbeiter schafft, sondern auch zur Impfkampagne in Pakistan insgesamtbeiträgt", so Wang.Shanghai Electric hat die COVID-19-Hilfsmaßnahmen in Pakistan seit Ausbruch derPandemie unterstützt, u. a. durch die Spende von lebenswichtigen Hilfsgütern andie pakistanische Infanteriebrigade 441 und von 6 Millionen Rupien an dieProvinz Sindh zur Einrichtung des Coronavirus-Notfallfonds sowie durch dieEntsendung von persönlichen Schutzausrüstungen, Getreide und Öl , um denörtlichen Teams zu helfen, den Mangel an Lebensmitteln und Kleidung in denverarmten Dörfern zu beheben.Darüber hinaus hat sich Shanghai Electric kontinuierlich darum bemüht, dielokale Beschäftigung in der Provinz Sindh zu fördern, indem es Einheimischeeinstellte und Schulungen zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten anbot. Ab Januar2021 sind mehr als 5.000 Beschäftigte auf der Baustelle tätig - über 75 % davonsind einheimische Mitarbeiter.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1595055/1.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpgPressekontakt:Shen Jin+86(21)23196217shenjin@shanghai-electric.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136165/4995713OTS: Shanghai Electric