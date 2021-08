BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Rente:



"Der Sozialverband VdK hat recht: Eine generelle Erhöhung der Regelaltersgrenze ist zutiefst ungerecht. Es ist ein Unterschied, ob eine Beschäftigte in einer Behörde, eine Krankenpflegerin oder ein Bauarbeiter länger arbeiten müssen. Weil sie den körperlich härteren Beruf haben, ist ihre Lebenserwartung etwa vier Jahre kürzer. Das heißt: Zusätzlich zu ihren meist niedrigeren Löhnen erhalten sie auch über einen kürzeren Zeitraum Rente. Wer also das Renteneintrittsalter weiter anheben will, kommt um eine soziale Ausgleichskomponente nicht herum."/yyzz/DP/he