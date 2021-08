Nachdem die vergangene Börsenwoche insgesamt positiv verlief, scheint es in dieser Woche unruhiger zu werden. Nach dem Sprung über die 16.000 Punkte-Marke im DAX sind Gewinnmitnahmen zu erwarten.

Am Montag drückten negative Nachrichten aus Asien auf die Stimmung: In China fielen die Konjunkturdaten zum Einzelhandel und zur Lage der Industrie schwächer aus, als erwartet. Zudem bereitet die Ausbreitung der Delta-Variante des COVID19-Virus Marktteilnehmern sorgen. Auf der Unternehmensseite melden sich Analysten zu Wort. So hat Varta die Erwartungen enttäuscht und die Prognose hängt an Apple. Dagegen werden die Aktien von Nordex und Saturn Oil & Gas zum Kauf empfohlen. Es winken 200% Kurspotenzial.



Lesen sie den Artikel hier weiter