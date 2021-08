Aktien von Glow LifeTech werden in das Segment OTCQB hochgestuft, Kürzel ‚GLWLF‘

Toronto, Ontario - 16. August 2021 - Glow LifeTech Corp. (CSE: GLOW, OTCQB: GLWLF, Frankfurt: 9DO) („Glow“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Biotech-Unternehmen, das wissenschaftlich fundierte natürliche Inhaltsstoffe der nächsten Generation herstellt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss des Antragsverfahrens nun die Zulassung der OTC Markets Group Inc. zur Aufnahme seiner Stammaktien in das Marktsegment OTCQB („OTCQB“) unter dem Kürzel „GLWLF“ erhalten hat. Die Stammaktien des Unternehmens notieren nach wie vor an der CSE in Kanada unter Kürzel „GLOW“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „9DO“.

Die in New York (N.Y., USA) ansässige OTC Markets Group Inc.[i] betreibt das weltweit größte elektronische Inter-Dealer-Notierungssystem für Broker-Händler für den Handel mit mehr als 10.000 Wertpapieren. Der OTCQB-Markt ist eine transparente Handelsplattform, die Anlegern in den Vereinigten Staaten einen kostengünstigen Zugang zu den Aktien von GLOW bietet. Die Notierung von und der Handel am OTCQB geben den Anlegern die Möglichkeit, von den gestrafften Marktstandards zu profitieren, die die Verfügbarkeit von Informationen für die breite Öffentlichkeit verbessern und eine größere Transparenz ermöglichen. Nordamerikanische und internationale Anleger können Level 2-Kurse in Echtzeit (in US-Dollar) und Marktinformationen zu den Stammaktien von Glow LifeTech sowie aktuelle Unternehmensnachrichten unter unter https://www.otcmarkets.com/stock/GLWLF/news einsehen.

Das Unternehmen möchte sich bei der Firma Nauth LPC bedanken, die das Unternehmen im Zusammenhang mit dem OTCQB-Antragsverfahren beraten hat.

Neueste Nachrichten: Glow gab bekannt, dass sich das Unternehmen eine kanadische Verarbeitungsanlage gesichert hat und mit dem Ausbau für die Produktion von Cannabis-Inhaltsstoffen der nächsten Generation beginnt:[ii] https://bit.ly/3xBYqYT

Über Glow LifeTech Corp.

Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow hat Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCell Technology, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Verbindungen freisetzen.