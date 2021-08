Medienmitteilung vom 17. August 2021

Seit 150 Jahren ist die TKB das führende Bankinstitut im Thurgau und ein stabiler Pfeiler der Thurgauer Volkswirtschaft. In ihrem Jubiläumsjahr will die Bank nicht nur etwas bewegen für ihren Heimatkanton, sie ist auch finanziell gut unterwegs.



Erneutes Bilanzwachstum

In ihrem Kerngeschäft konnte die TKB erneut wachsen. Die Hypothekarforderungen stiegen seit Anfang 2021 um über 500 Mio. auf rund 21 Mia. Franken (+ 2,6 Prozent). Das Wachstum ist breit abgestützt und der Immobilienmarkt im Kanton ist grösstenteils intakt. Die Forderungen gegenüber Kunden sanken auch aufgrund erster Rückführungen von Covid-Krediten um knapp 50 Mio. Franken (- 3 Prozent) auf 1,6 Mia. Franken. Die Kundengelder sind im ersten Halbjahr erneut gewachsen. Der Netto-Neugeld-Zufluss bewegt sich mit rund 600 Mio. Franken gleichauf wie in der Vorjahresperiode. Die Bilanzsumme übertrifft erstmals in der Geschichte der TKB die 30-Milliarden-Marke.

