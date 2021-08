Der DAX befindet sich erst einmal weiter in der Konsolidierung unter 16.000 Punkten. Von der Wall Street ging keine Inspiration aus.

DAX-Rücklauflevels als Trigger

Im Anschluss fiel das Tagestief noch einmal und wurde etwas versetzt. Der Rücklauf erfolgte jedoch nicht bis zum Ausbruchsniveau aus der breiten Range, sondern machte wenig später bei 15.851 Punkten Halt. Damit entstand ein neues Konsolidierungsniveau für den Tag, welches punktemäßig vorher nicht definiert werden konnte.

Damit erweiterte sich die Konsolidierungszone auf eine breitere Basis der Entscheidungsfindung für den heutigen Tag an der Unterseite:

Breite DAX-Konsolidierung

Vom Reversal an der Wall Street am Abend, bei der nicht nur Dow Jones, sondern auch Nasdaq die GAPs schlossen und teilweise neue Rekorde aufstellten, bekam der XETRA-DAX nichts mehr mit. Dieses Reversal handelte ich übrigens gestern im Livetradingroom mit Marcus Klebe am Nachmittag mit mehreren Positionen, die dann in der Spitze 165 Punkte Gewinn generierten:

Dow Jones Trading

Zurück zum DAX: Es blieb also ein negativer Tag, der sich gänzlich unterhalb der Trendlinie vom Freitagnachmittag befand zurück:

Abwärtstrend zum Wochenstart

Ein kleines GAP blieb ebenfalls zurück und eine Volatilität von 110 Punkten, die als nicht sonderlich hoch anzusehen ist.

Folgende Rahmendaten sind verzeichnet worden:

Eröffnung 15.875,70 Tageshoch 15.961,18 Tagestief 15.851,28 Vortageskurs 15.977,44 Schlusskurs 15.925,73

Damit steht heute vielleicht der Aufwärtstrend noch einmal zur Debatte:

Mittelfristige Trendlinie im DAX

Neben dieser Trendlinie kombiniere ich die Tiefs von gestern (blauer Bereich) mit der Abwärtstrendlinie ab Freitagnachmittag:

DAX-Signale aus Vorbörse

Daraus ergeben sich erste Signale für den heutigen Handel. Unterhalb der 15.850 gehe ich von einem Test der breiten Range und damit dem Ausbruchsniveau bei 15.811 Punkten aus. Oberhalb der Trendlinie ist ein Kaufsignal aktiviert, was den Index bis zu dem kleinen GAP von gestern also 15.961 Punkte tragen kann:

Szenario für den Dienstag

Die Vorbörse liefert hier kein Signal und ist erneut negativ, jedoch weiter oberhalb der 15.900 taxiert:

Vorbörse leicht negativ

Damit steht einer zunächst ruhigen Eröffnung nichts im Weg.

Vielleicht gibt es ab 8.00 Uhr weitere Informationen und Marktmeinungen, die ich gern als Livestream gegen 8.15 Uhr an dieser Stelle auf dem entsprechenden YouTube-Kanal einarbeite:

Aus Sicht des Wirtschaftskalenders ist 8.00 Uhr erst einmal der Blick nach Grossbritannien wichtig. Mit der Arbeitslosenquote und dem Durchschnittseinkommen werden von der "Insel" weitere Daten veröffentlicht, die vor allem das Britische Pfund bewegen dürften.

11.00 Uhr steht das BIP der EU auf der Agenda. Für den US-Handel wird es dann wieder 14.30 Uhr spannend. Die Einzelhandelsumsätze und dessen Controlling werden hier gemeldet und leicht rückläufig erwartet. Gliedern sich diese Zahlen in die rückläufigen Daten von gestern und Freitag in den USA nahtlos ein?

19.30 Uhr hält der US-Notenbankpräsident Jerome Powell noch eine Rede.

Zu den Terminen sind alle Erwartungen hier in dieser Tabelle entsprechend verzeichnet:

Wirtschaftsdaten am 17.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt heute viel Erfolg. Wir sehen uns gleich hier im Video noch einmal:

Dein Andreas Bernstein

