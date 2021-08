Manganese X verkündet Erhalt der bedingten Genehmigung der TSXV für Ausgliederung und Notierung von Graphano Energy

- Ex-Dividendendatum auf 23. August 2021 festgelegt

Montréal, Québec, Kanada (16. August 2021) - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass die TSX Venture Exchange (die „TSXV“) die bedingte Börsengenehmigung für die zuvor angekündigte Ausgliederungstransaktion bestimmter Assets in Graphano Energy Ltd. („Graphano“) gemäß des Arrangement-Plans zwischen Manganese X und Graphano (das „Arrangement“) erteilt hat. Einzelheiten zum Arrangement-Plan wurden im Rundbrief des Unternehmens vom 16. März 2021 mitgeteilt, der den Aktionären per Mail geschickt und bei SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurde. Der Abschluss des Arrangements soll am 27. August 2021 (das „Gültigkeitsdatum“ oder der „Ausschüttungstag“) erfolgen, was auch der Ausschüttungstag für die Stammaktien von Graphano („Graphano-Aktien“) an die Aktionäre von Manganese X gemäß dem Arrangement ist.

Eingetragene Inhaber von Stammaktien von Manganese X („Manganese X-Aktien“) mit Stand vom 24. August 2021 (der „Stichtag“) werden eine Graphano-Aktie für je acht Manganese X-Aktien erhalten, die sich zum Stichtag in ihrem Besitz befinden. Die Graphano-Aktien haben einen angenommenen Preis von jeweils 0,05 $, was zu einer angenommenen Ausschüttung von 0,00625 $ pro Manganese X-Aktie führt.

Der Handel mit den Manganese X-Aktien auf Ex-Dividendenbasis beginnt mit der Börseneröffnung der TSXV am 23. August 2021. Dies bedeutet, dass ein Aktionär am 20. August Inhaber von Manganese X-Aktien sein muss, um Anspruch auf eine Dividende von Graphano-Aktien zu haben. Für den Erhalt der Graphano-Aktien besteht kein weiterer Handlungsbedarf für die Aktionäre.

Nach Abschluss des Arrangements werden Graphano und Manganese X als separate Unternehmen mit separaten Managementteams und Vorständen geführt. Nähere Einzelheiten zum Arrangement und dem Geschäftsinhalt von Graphano nach dem Arrangement erhalten Sie im Informationsschreiben, das auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann.