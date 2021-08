Einen ersten Warnschuss für Marktteilnehmer gab es zu Beginn dieser Handelswoche, frische Zahlen zur Industrieproduktion in China und aus dem Einzelhandel legten im Juli bereits schwächer zu als erwartet. Das hat sich auch auf die Preisentwicklung des Rohölpreises niedergeschlagen, bereits den dritten Tag in Folge ist fortlaufende Schwäche beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude zu erkennen. Ein größeres Verkaufssignal wurde aber dennoch nicht aktiviert, dies könnte jedoch bei einer weiteren Eintrübung der Wirtschaftsperspektiven noch anstehen.

Triggermarke 67,44 USD

Solange sich der Rohölpreis oberhalb der Kursmarke von 67,44 US-Dollar aufhält, ist das Treiben als neutral zu interpretieren. Ein Kursrutsch unter dieses Niveau dürfte allerdings das favorisierte Verkaufssignal zunächst in Richtung 65,00 US-Dollar auslösen, weitere Zielmarken lassen sich um den EMA 50 bei 63,02 sowie der Horizontalunterstützung bei 61,00 US-Dollar für den Energieträger ableiten. Eine Erholungsbewegung könnte dagegen an glatt 75,00 US-Dollar heranreichen. Aber erst, wenn das breite Widerstandsband der letzten Jahre um 77,34 US-Dollar überwunden wird, dürfte ein Rücklauf zurück an die Hochs aus Ende 2018 bei 85,68 US-Dollar gelingen.