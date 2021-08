Mit großer Vehemenz lief der Greenback den Bereich um 111 JPY an, scheiterte aber daran.

Trotz aller Bemühungen verpasste es der US-Dollar zuletzt, den Japanischen Yen weiter in die Defensive zu drängen. Mit großer Vehemenz lief der Greenback den Bereich um 111 JPY an, scheiterte aber daran. Die Tür bleibt für den Greenback erst einmal zu; um es einmal salopp zu formulieren.

Mit dem sehr robust ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Juli im Rücken bäumte sich der US-Dollar Anfang August noch einmal auf, konnte sich in dieser Phase von den 109 JPY lösen und auch die wichtige Zone um 110 JPY überspringen.

Die hohe Bewegungsdynamik nährte kurzzeitig die Hoffnung darauf, dass es dem Greenback auch gelingen würde, die hartnäckige Widerstandszone um 111 JPY aus dem Weg zu räumen und sich so den Weg in Richtung des markanten Juli-Hochs, das damals bei 111,6+ JPY ausgebildet wurde, zu ebnen.

Dazu kam es nicht, denn die schwachen US-Daten vom Freitag (13.08.) verhagelten den Marktakteuren die Stimmung. Insbesondere die schwach ausgefallenen Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan) erwiesen sich als Belastungsfaktor, blieben sie doch deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Der US-Dollar kam zuletzt zurück und hat bei seinem Rückzug bereits die wichtigen Unterstützungen bei 110,4 JPY und 110 JPY unterschritten. Aktuell steuert der Index auf die Marke von 109 JPY zu. Sollte es zu einem Bruch der 109 JPY kommen, warten im Bereich von 108,4 JPY und 108,0 JPY weitere Unterstützungen auf den US-Dollar.

In den nächsten Handelstagen stehen aus Sicht des US-Dollar wichtige Termine an. Bereits am Dienstag (17.08.) gibt es frische Daten zum US-Einzelhandel und zur US-Industrieproduktion. Am Mittwoch wird zudem das Protokoll der letzten Sitzung des FOMC der US-Notenbank veröffentlicht. Am Donnerstag steht die Veröffentlichung des Philadelphia Fed Herstellungsindex an.

Kurzum. Der Greenback hat sich erst einmal den „Kopf gestoßen“. Der Widerstandsbereich um 111,0 JPY / 111,6+ JPY blieb ungefährdet. Aktuell muss es für den US-Dollar darum gehen, einen tragfähigen Boden auszubilden. Vor diesem Hintergrund kommt den Unterstützungen bei 109,0 JPY und 108,4 JPY eine große Bedeutung zu.