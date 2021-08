zooplus AG: Umsatz überschreitet die 1-Milliarde-Euro-Marke im ersten Halbjahr

Umsatzwachstum von 16% und Umsatzerlöse von 1 Mrd. EUR im ersten Halbjahr 2021

Wichtigster Wachstumstreiber bleibt die loyale Kundenbasis: Die umsatzbezogene Wiederkaufrate steigt auf 98%, Subscribe & Save erhöht Umsatzbeitrag auf 54% mit aktiven wiederkehrenden Kunden

Rohmarge stabil bei 30,5%

EBITDA von 42,2 Mio. EUR führt zu einer EBITDA-Marge von 4,2%

Gesamtjahresergebnis im mittleren bis oberen Bereich der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erwartet

München, 17. August 2021 - Die zooplus AG, Europas führende Online-Plattform für Heimtierbedarf, blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück: Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 16% auf 1.002,2 Mio. EUR (H1 2020: 862,5 Mio. EUR). Dieses Umsatzwachstum wird weiterhin von der großen und loyalen Kundenbasis von zooplus getragen. Die Zahl der aktiven wiederkehrenden Kunden stieg bis zum 30. Juni 2021 auf 5,4 Mio. (30. Juni 2020: 4,8 Mio.), die umsatzbezogene Wiederkaufrate lag bei 98% - und damit drei Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum. Mit 42,2 Mio. EUR lag das EBITDA deutlich über Vorjahr (H1 2020: 29,4 Mio. EUR) und resultiert in einer EBITDA-Marge von 4,2% (H1 2020: 3,4%).

Dr. Cornelius Patt, CEO von zooplus: "Die erste Jahreshälfte hat gezeigt, dass die Zahl an Haustieren weiter steigt und der Umstieg auf den Online-Channel in allen wichtigen europäischen Märkten an Fahrt gewinnt. Gleichzeitig werden unsere Arbeits- und Freizeitwelten tierfreundlicher und wir erleben eine anhaltenden Premiumisierung des Heimtierbedarfs und eine zunehmend digitale Denkweise von Haustierbesitzern. All das spiegelt sich in unserem nachhaltigen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2021 wider, in dem der Umsatz zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte die 1-Milliarde-Euro-Marke überschritten hat. Auf Basis unserer stabilen Wachstumszahlen und des robusten Nachfragebedarfs sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das mittlere bis obere Ende unserer Prognose für das Gesamtjahr erreichen werden."