Curevac hat zu Wochenbeginn mit Neuigkeiten zu einem neuen Corona-Impfstoffkandiaten die Börse positiv überrascht, schreibt aber auch im ersten Halbjahr nach wie vor Verluste. Die Aktie kann sich fangen.

Anders als der Konkurrent Biontech, dessen Corona-Vakzin schon seit Dezember 2020 verimpft wird, wirkt der bislang von Curevac vorgelegte Impfstoff nicht wie erhofft. Doch nun wartet das Unternehmen mit Fortschritten bei der zweiten Generation (CVnCoV) seines Impfstoffkandidaten auf. Er gebe eine verbesserte Immunantwort, sie setze schneller ein, und es würden höhere Antikörpertiter und eine stärkere Aktivierung von B- und T-Gedächtniszellen erzielt, teilten Curevac und der britischen Konzern Glaxo Smith Kline mit. Sie entwickeln die zweite Generation gemeinsam.

In der präklinischen Studie, in der das Vakzin an Affen getestet wurde, habe der Impfstoff zudem eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählter Virusvarianten erreicht, darunter die Beta-, Delta- und die Lambda-Mutanten. Voraussichtlich im vierten Quartal wollen die beiden Unternehmen den Impfstoff klinisch erstmals an Menschen testeten.

Für seinen bisherigen Impfstoff, der an 40.000 Probanden und mindestens 13 Virusvarianten getestet wurden, aber je nach Altersgruppe nur zu knapp 50 Prozent wirke, strebt das Unternehmen nach wie vor eine Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA an. Im Rahmen des rollierenden Zulassungsverfahren, es läuft seit Februar, würden weiter „umfassende klinische Datenpakete" eingereicht.

Im ersten Halbjahr 2021 sank der Umsatz des Tübinger Unternehmens um 14 Prozent auf 32,4 Mlo. Euro. Operativ machte Curevac 263,7 Mio. Euro Verlust nach minus 26,4 Mio. Euro im Vorjahrszeitraum. Den Verlust schreibt das Unternehmen hauptsächlich höheren Forschungs- und Entwicklungskosten für CVnCoV zu. Vor Steuern erhöhte sich der Verlust von 35,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 264,4 Mio. Euro.

Curevac-Aktie mit Erholungsversuch

Die Aktie von Curevac hat sich bei knapp 50 Euro stabilisiert und erholt sich nun leicht. Ein Test der kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 63 Euro steht bevor, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben ist der Widerstand am Junihoch bei rund 76 Euro.