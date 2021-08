Aktien von Xigem Technologies können ab sofort über die Wealthsimple-Plattform gehandelt werden

TORONTO, 17. August 2021 – Xigem Technologies Corporation („Xigem“ oder das „Unternehmen“) (CSE:XIGM; OTCQB:XIGMF; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gibt heute bekannt, dass seine Stammaktien nun auch über Wealthsimple Trade gehandelt werden können. Wealthsimple hat vor Kurzem angekündigt, dass die an der Canadian Securities Exchange sowie 220 qualifizierte an der CSE notierenden Wertpapiere – darunter Xigem – nun auf seiner Handelsplattform unterstützt werden.

Wealthsimple hat durch innovative Finanzprodukte und benutzerfreundliche, kostengünstige Dienstleistungen mehr als eine Million Kunden in Kanada gewonnen. Wealthsimple Trade ist eine vollständig mobile Plattform für eigenständig handelnde Anleger, die provisionsfreie Handelsgeschäfte bietet.

„Wir freuen uns sehr, dass nun eine weitere Möglichkeit für Anleger besteht, mit unseren Aktien zu handeln“, erklärt Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem. „Ähnlich wie Xigem ist Wealthsimple ein großartiges Beispiel für ein Unternehmen, das Technologie einsetzt, um traditionelle Geschäftsmodelle zu revolutionieren und es Menschen zu ermöglichen, Aufgaben aus der Ferne zu erledigen. Diese und ähnliche Plattformen finden bei der jungen Anlegergeneration von heute großen Anklang.“

Zusätzlich zur CSE wurden die Stammaktien von Xigem vor Kurzem zum Handel am OTCQB Venture Market („OTCQB“) unter dem Kürzel XIGMF zugelassen, wodurch ein verbesserter Zugang für US-Investoren geschaffen wird. Die Aktien des Unternehmens werden auch nach wie vor über die Gruppe Deutsche Börse unter dem Kürzel „2C1“ gehandelt. Anleger können Informationen und Handelsstatistiken zu Xigem unter den folgenden Links einsehen: www.otcmarkets.com, https://www.boerse-frankfurt.de, https://www.tradegate.de und https://thecse.com.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende Software-as-a-Service-(Saas)-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. „iAgent“, die patentierte Technologie des Unternehmens, gibt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.