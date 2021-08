Die Management- und Technologieberatung BearingPoint ist auf Wachstumskurs und hat nach der Beförderung von acht internen Partnerinnen und Partnern im ersten Halbjahr weitere sechs Partner aus dem Markt mit ihren Teams für das Unternehmen gewonnen. Mit den neuen Partnerteams verstärkt BearingPoint die bisher rein organisch gewachsenen Branchen- und Dienstleistungsbereiche, um das dort vorhandene Marktpotenzial noch besser zu adressieren. Damit bekräftigt die Unternehmensberatung die starken Wachstumsambitionen für ihren größten Beratungsmarkt. Bereits im letzten Jahr ist BearingPoint in Deutschland um vier Prozent gewachsen. Dieses Jahr ist auch über die Partner-Ebene hinaus erhebliches Personalwachstum vorgesehen und bis Ende Juli sind in Deutschland bereits über 300 Neueinstellungen erfolgt.

BearingPoint verstärkt seine Marktpräsenz in Deutschland mit sechs neuen Partnern (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die unabhängige Management- und Technologieberatung heißt sechs externe Partner mit ihren Teams in ihren Reihen willkommen.

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Österreich, Schweiz bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr darüber, dass wir sechs neue Partner mit ihren Teams für BearingPoint gewinnen konnten. Mit diesen erfahrenen Consulting-Experten erweitern wir unsere Marktpräsenz und verstärken das Angebotsportfolio. Im ersten Halbjahr haben wir sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz deutlich über Plan zugelegt. Auch im zweiten Halbjahr sind wir voll auf Wachstum eingestellt und planen neben den benötigten Neueinstellungen nach wie vor anorganische Erweiterungen."



Die Partner-Neuzugänge in Deutschland auf einen Blick:

Marcel Grandpierre



Marcel Grandpierre ist Partner mit Fokus auf Digital Finance und bringt mehr als 25 Jahre Beratungserfahrung in Finance, Analytics und Information Management mit zu BearingPoint. Er berät internationale Kunden rund um Smart Finance Transformation, Analytics & AI, IT Architecture, Business Intelligence, Master Data Management und Data Governance. Off- und Near-Shoring sind dabei oft integraler Bestandteil seiner Projekte. Sein Beratungsfokus ist industrieagnostisch, wenngleich seine Schwerpunkte in der Telekommunikation sowie im Bereich Life Science & Healthcare liegen.