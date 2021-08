Die Aufwärtsbewegung im Nasdaq 100 ist unverändert intakt, allerdings hat sie in den letzten Tagen und Wochen ein wenig an Schwung verloren.

Die Aufwärtsbewegung im Nasdaq 100 ist unverändert intakt, allerdings hat sie in den letzten Tagen und Wochen ein wenig an Schwung verloren. Ist dieser Umstand der erste Vorbote einer heraufziehenden Korrektur? Die nächste Zeit wird es zeigen…

Der Sprung von 14.000 Punkten auf 15.000 Punkten gelang dem Nasdaq 100 relativ schnell und innerhalb weniger Wochen. Mit dem nächsten Meilenstein – der 16.000er Marke – tut sich der Index allerdings bislang schwer. Seit Mitte Juli „klebt“ der Nasdaq 100 förmlich an den 15.000 Punkten. Nach oben ging zuletzt nicht viel - zumindest fehlte es den bisherigen Vorstößen an der entsprechenden Durchschlagskraft – doch auch auf der Unterseite passierte nicht wirklich viel. Rücksetzer hatten keine Chance, sich adäquat zu entwickeln. Kapital strömte bei aufkommender Schwäche in den Markt und verhinderte ausgedehntere Rücksetzer. Wie lange dieses Spielchen noch funktionieren wird, bleibt offen. Aktuell werden potentielle Belastungsfaktoren von den Marktakteuren beiseitegeschoben.

Die Quartalsberichtssaison ist bis auf wenige Ausnahmen bereits durch. Im Großen und Ganzen konnte man zufrieden sein. Es fehlt nun allerdings erst einmal an Impulsen von dieser Seite…

Ein anderer Aspekt verspricht dagegen bereits Spannung. Die Aktienmärkte nähern sich mit großen Schritten einer für sie mitunter schwierigen saisonalen Phase. Die Monate September und Oktober stehen vor der Tür. Es könnte zumindest Störfeuer für den aktuell sehr beschaulichen Handel geben. Hier lohnt ein Rückblick ins Jahr 2020. Die Monate September und Oktober verliefen damals für den Nasdaq 100 recht volatil, wenngleich die damalige Phase den Aufwärtsdrang des Index letztendlich nicht aufhalten konnte.

Kurzum. Der Nasdaq 100 läuft gegenwärtig auf einem sehr exponierten Niveau seitwärts. Ein signifikanter Vorstoß auf ein neues 52-Wochen-Hoch (hierzu müsste es deutlich über die 15.180 Punkte gehen) könnte die Aufwärtsbewegung wieder reaktivieren. Obacht ist hingegen geboten, sollte der Index noch einmal unter die 14.450 Punkte (letztes Verlaufstief) abtauchen müssen.