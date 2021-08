Der französische Leitindex CAC 40 haussierte in den vergangenen Wochen.

Der französische Leitindex CAC 40 haussierte in den vergangenen Wochen. Zu Beginn der aktuellen Handelswoche trübten zwar ein paar Gewinnmitnahmen das Bild, doch noch hält der Index alle Trümpfe in der Hand, um seine beeindruckende Entwicklung fortzusetzen.

Zudem bewegt sich der CAC 40 unverändert in Reichweite zur psychologisch wichtigen 7.000er Marke.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum CAC 40 hieß es am 22.06. unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich der französische Leintindex in einer exzellenten Verfassung. Mit dem Ausbruch über die 6.400 Punkte wurde ein wichtiges Kaufsignal installiert und im Anschluss noch einmal bestätigt. Dieses sorgt noch immer für Vortrieb im CAC 40 und hatte den Index Mitte des Monats bereits auf 6.670 Punkten laufen lassen. Mit Blick auf das Chartbild und das exponierte Kursniveau des Index sollte eine Verschnaufpause nicht wirklich überraschen. Diese spielt sich im besten Fall weiterhin oberhalb von 6.400 Punkten ab. Kritisch könnte es hingegen werden, sollte der CAC 40 noch einmal unter die 6.150 Punkte abtauchen müssen. Kurzum. Der CAC 40 hat das Momentum noch auf seiner Seite. […]“

In der Folgezeit ging dem CAC 40 zunächst das Aufwärtsmomentum etwas abhanden. Der Index konsolidierte bis Mitte Juli seine vorherige Aufwärtsbewegung, drehte aber vor dem Erreichen der heißen Zone um 6.150 Punkte wieder nach oben ab. Nach dieser Marktbereinigung nahm der Index wieder Fahrt auf und übersprang hierbei den Widerstandsbereich um 6.670 Punkten (markantes Juni-Hoch). Die Tür auf der Oberseite öffnete sich…

Bis auf 6.910+ Punkte dehnte der CAC 40 seine Aufwärtsbewegung bis zum Ende der letzten Handelswoche noch aus. Der Auftakt zur aktuellen Handelswoche gestaltete sich zunächst etwas schwierig, belasteten doch schwächere chinesische Konjunkturdaten (Daten zur chinesischen Industrieproduktion und zum chinesischen Einzelhandel blieben hinter den Erwartungen zurück) sowie die aktuelle Geopolitik den Handel.

Aus charttechnischer Sicht könnten sich etwaige Rücksetzer bis auf 6.670 Punkte ausdehnen, ohne allzu viel Porzellan zu zerschlagen. Auf der Oberseite „winken“ nach wie vor die 7.000 Punkte als mögliches Ziel.