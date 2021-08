Seismic übernimmt Lessonly und bietet nun die leistungsstärkste Plattform für Sales Enablement weltweit

Seismic, führender Anbieter von Sales Enablement, gab heute die Übernahme von Lessonly bekannt, einer Software-Lösung für Training und Coaching. Damit bietet Seismic nun die leistungsstärkste und umfassendste Plattform für Sales Enablement weltweit. Im Rahmen dieser Akquisition gab Seismic außerdem den Abschluss seiner von Permira angeführten Serie-G-Finanzierungsrunde in Höhe von 170 Millionen US-Dollar bekannt. Investoren wie JMI Equity, Lightspeed Venture Partners, Jackson Square Ventures, Ameriprise sowie von T. Rowe Price Associates, Inc., beratene Fonds und Kunden haben sich ebenfalls daran beteiligt. Durch die jüngste Finanzierung steigt die Bewertung von Seismic auf insgesamt drei Milliarden US-Dollar an. Die jüngst gesammelte Summe soll für Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau von Seismics Plattform und der globalen Präsenz verwendet werden.

Mit der Übernahme von Lessonly bietet Seismic nun eine nahtlose Nutzererfahrung für die Vertriebsteams, mit einem schnellen, einfachen Zugriff auf Content, Lernprogramme, Trainings- und Übungsszenarien sowie Coachingpläne über eine zentrale Plattform. Diese umfassende Lösung wird entscheidend dazu beitragen, die Produktivität von Vertriebsteams zu steigern, sodass diese besser langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und ihre Sales-Quoten kontinuierlich übertreffen können.

„Lessonly hat sich in den letzten Jahren zu einem strategischen Partner für uns entwickelt. Wir konnten enge Verbindungen zwischen unseren Teams schaffen und komplementäre Fähigkeiten und einen gemeinsamen Kundenstamm aufbauen“, sagt Doug Winter, Co-Founder und CEO von Seismic. „Gemeinsam bieten wir eine bessere und intelligentere Plattform für Sales Enablement. Seismic ist die einzige Plattform, die Vertriebsleitern die Gewissheit gibt, dass sie ihre Ziele erreichen werden und dabei sicherstellt, dass alle Vertriebsmitarbeiter während der gesamten Customer Journey so effektiv wie möglich mit den Kunden interagieren.“

Neben der durchgängigen User Experience für den Vertrieb können die Sales Leader mithilfe von neu kombinierten Daten- und Analysefunktionen die Nutzung von Trainingsmodulen verfolgen, Schulungstrends analysieren und den Content identifizieren, den Top-Performer nutzen, um Deals erfolgreich abzuschließen.

"Wir freuen uns sehr, Teil der Seismic Familie zu werden", sagt Max Yoder, CEO von Lessonly und Autor von Do Better Work. "In den letzten zehn Jahren haben wir uns bei Lessonly darauf konzentriert, eine Lösung für Training, Coaching und Enablement zu entwickeln, die das Beste aus den Menschen herausholt und ihnen hilft, inspirierte Arbeit zu leisten. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Seismic die Enablement-Branche positiv zu verändern. Sowohl die jeweiligen Teams und Kunden als auch unser Standort, die Stadt Indianapolis, werden von diesem Zusammenschluss profitieren."