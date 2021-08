Der DAX zum August-Verfallstag

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, am Freitag dieser Woche steht wieder ein (kleiner) Verfallstag an. Nach dem Ausbruch des DAX über 16.000 Punkte in der Vorwoche ist natürlich die spannende Frage, ob der Kurs weiteres Potenzial hat oder die Verfallstagskonstellation den DAX wie schon im Vormonat bremst. Der Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm Zur Erinnerung: Zum Juli-Verfallstag lag die größte Call-Position bei 15.800 Punkten. Der DAX lief damals diese Marke prompt an, fiel dann aber wieder zurück – zunächst bis zum Verfallstag, aber auch danach. Ein ähnliches Szenario ist auch diesmal möglich. Dazu der Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm: Hier sehen Sie, dass bei 16.000 Punkten schon eine sehr große Call-Position (blaue Balken) liegt. Eine noch viel größere – die größte überhaupt – liegt gleich darüber bei 16.100 Punkten. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass die Stillhalter diese Positionen ins Geld laufen lassen. Aus meiner Sicht waren die verhaltenen Kursbewegungen am Freitag schon ein Indiz dafür, dass die Stillhalter versuchen werden, den DAX unter dieser Marke zu halten. Mit Hilfe der „Psychologie der runden Marken" sollte ihnen das auch problemlos gelingen. Vorstellbar ist zwar eine Art kurzfristige Übertreibung, die den DAX bis 16.100 Punkte treibt, aber spätestens dort sollte Schluss sein und der Kurs wieder nach unten drehen. Das Szenario bis zum Verfallstag Womit sich die Frage stellt, wie weit der DAX dann bis zum Verfallstermin nach unten laufen kann. Das theoretische Kursziel nach der Max-Pain-Kurve (siehe unterer Teil des Verfallstagsdiagramms) erscheint nach der jüngsten Stärke des DAX unrealistisch zu sein. Die Bullen dürften alles daransetzen, den DAX oberhalb des alten Hochs bei 15.800 Punkten zu halten. Auf den ersten Blick scheint die runde 16.000er Marke ein perfektes Ziel zu sein: Dann würde die große Call-Position verfallen, aber auch die relativ großen Put-Positionen (rote Balken) bei 16.000 und 15.900 Punkten. Doch da die Call-Positionen bis 15.800 Punkte größer sind als die Put-Positionen, haben die Call-Stillhalter formal die größere Macht, den Kurs zu drücken. Damit ist eine weitere Seitwärtsbewegung bis zum Verfallstag wahrscheinlich, die sich je nach Stärke der jeweiligen Parteien (Bullen, Bären und Stillhalter) unterschiedlich dynamisch zeigen kann.