Relay stärkt das Führungsteam mit dem führenden Cybersicherheitsexperten Chris Blask als VP of Strategy und Vadim Kositsky als VP of Artificial Intelligence and Data Science

TORONTO, 17. August 2021 – Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2) freut sich, die strategische Ernennung von Herrn Chris Blask als Vice President of Strategy und Herrn Vadim Kositsky als Vice President of Artificial Intelligence and Data Science bekanntzugeben und damit die technische Leitung und das Führungsteam des Unternehmens zu stärken.

Die Ernennungen von Herrn Blask und Herrn Kositsky sind wichtig für die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategien in Bezug auf IoT-Sicherheit, Datenwissenschaft und Künstliche Intelligenz. Beide Ernennungen finden mit sofortiger Wirkung statt.

Als VP of Strategy wird Herr Blask die Entwicklung und Ausführung der strategischen Unternehmensrichtung unterstützen und eine aktive Rolle bei der Einführung wertschöpfender Betriebsmöglichkeiten in allen Technologiebereichen und Produktlinien von Relay spielen. Herr Kositsky, VP of Artificial Intelligence and Data Science, wird federführend an der Evolution des Unternehmensziels, Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen in alle Relay-Produkte zu integrieren, mitwirken.

„Ich heiße Chris und Vladim im Namen des Unternehmens in ihren Positionen als VP Strategy und VP AI and Data Science herzlich willkommen“, äußerte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. „Chris trat dem Unternehmen ursprünglich als strategischer Berater bei, und wir freuen uns, Chris in diese wichtige Führungsposition aufzunehmen. Er wird eine wertvolle Ressource sein, die Reichweite unserer integrierten Cybersicherheits-Plattform Cybeats im Markt auszudehnen, und uns bei anderen Unternehmensgeschäften und technischen Initiativen ausgezeichnet unterstützen. Vladim wird die strategische Einführung von KI, Maschinenlernen und Datenwissenschaften, einem Schwerpunkt des Unternehmens, leiten. Die weitere Stärkung unseres Führungsteam stellt einen wichtigen Meilenstein dar und verleiht unserer derzeitigen Wachstumsphase zusätzlichen Schwung“.

Chris Blask, VP Strategy

Herr Blask ist eine erfahrene Führungskraft mit fast 30 Jahren Erfahrung in der weltweiten Cybersicherheits-Industrie. Er war in leitenden Positionen bei führenden Technologieunternehmen wie Unisys und Cisco Systems tätig und hat öffentliche und private Organisationen in allen Branchen weltweit beraten. In seiner Position beim Office of Innovation bei Unisys entwickelte und leitete Herr Blask die Betriebstechnologie und IoT-Sicherheitsmaßnahmen, entwarf die Digital Bill of Materials (DBOM)-Struktur (Struktur der digitalen Stückliste) und richtete das Unisys Marine Living Research Center ein. Ihm ist auch die Einrichtung des Multi-Milliarden-Dollar-Geschäftsbereichs Firewall bei Cisco, einem berühmten Cybersicherheitsunternehmen in den USA, zu verdanken.