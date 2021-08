Toronto, Ontario - 17. August 2021 - Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass die NFT-Plattform von New World am 12. August 2021 erfolgreich mit 1 Million gleichzeitigen Nutzern in der App getestet wurde.

Im Anschluss an den Test vom 4. August mit 100.000 Nutzern hat New World Inc. nun 1 Million gleichzeitige Nutzer mit null Fehlern, einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 0,84 s, einer Latenz von 0,84 s und 18.013,43 Anfragen pro Sekunde getestet und damit nicht nur die interne leichte Architektur der Plattform unter Beweis gestellt, sondern auch dass sie schnell skaliert werden kann.

Die anfängliche Plattformarchitektur ist für den Start bereit; es wurde zuvor bekannt gegeben, dass die Plattform voll betriebsbereit ist und Mitte September eingeführt wird. Sie hat die Fähigkeit, erfolgreich zu skalieren.

„Wir hatten keinen Zweifel daran, dass der Test der Plattform mit 1 Million Nutzer erfolgreich sein wird. Wir legen großen Wert auf eine sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit und konnten so eine schlanke, leichte Plattform aufbauen. Unsere Bemühungen haben sich gelohnt und wir sind mehr als zuversichtlich, dass wir eine erstklassige Plattform entwickelt haben, die von der breiten Masse genutzt werden kann“, so Jay Pizarro, Mitbegründer und Leiter der App-Entwicklung.

Das Unternehmen möchte ferner bekannt geben, dass Andrew Easdale als President der Graph-Tochter Babbage Mining Corp. zurückgetreten ist, um sich anderen Geschäftsmöglichkeiten zu widmen. Graph dankt Andrew für seine Beiträge und seine Unterstützung und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io