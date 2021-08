FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Konsolidierung am Dienstag fortgesetzt. Der Leitindex Dax weitete seine leichten Vortagesverluste aus und gab im frühen Handel um 0,62 Prozent auf 15 827,51 Punkte nach. Im Zuge seiner monatelangen Rally hatte das Börsenbarometer am Freitag erstmals die Marke von 16 000 Punkten geknackt.

In der zweiten deutschen Börsenliga, dem MDax , ging es am Dienstag um 0,49 Prozent auf 35 549,17 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,6 Prozent./la/jha/