DGAP-News: Warburg Invest AG / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit Warburg Invest AG: Der WI Emerging Markets Bonds investiert jetzt zu 100 Prozent nachhaltig und wird in WI Sustainable Emerging Markets Bonds-Fonds umbenannt 17.08.2021 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der WI Emerging Markets Bonds investiert jetzt zu 100 Prozent nachhaltig und wird in WI Sustainable Emerging Markets Bonds-Fonds umbenannt

- Strenge Ausschlusskriterien für Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern implementiert

- Nachhaltigkeitsstrategie orientiert sich u.a. an den Standards des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) sowie am Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD)

- Bewährte VAG-Konformität bleibt auch unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien erhalten

Hannover, 17. August 2021

Die Warburg Invest AG hat gemeinsam mit ihrem Partner BMO Global Asset Management ihren Schwellenländeranleihen-Publikumsfonds WI Emerging Markets Bonds (ISIN: DE000A0J33B0, WKN: A0J33B) Anfang August 2021 konsequent nach ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) ausgerichtet. Um diese Nachhaltigkeitsstrategie auch im Namen kenntlich zu machen, wird der Fonds in WI Sustainable Emerging Markets Bonds umbenannt. Der Anleihenfonds wurde bereits im Jahr 2007 erfolgreich im Markt platziert und investiert in Anleihen von Staaten, staatlichen Unternehmen und Institutionen sowie Unternehmen aus den Schwellenländern.

Unter anderem kommen ab sofort für das Portfolio nur noch staatliche Emittenten in Frage, die unter anderem nach dem Freedom House Index als frei gelten, das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet haben sowie keine Todesstrafe vorsehen. Zusätzlich wird für Schwellenländer die Platzierung im Korruptionsindex sowie die Beachtung und Vereinbarung von Arbeits- und Menschenrechten als Wertungskriterium herangezogen. Für den Ausschluss von Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets werden zudem strenge Grenzen bei der Erzeugung und dem Vertrieb von Nuklearenergie, der Kohleverstromung, Produktion und Handel mit Waffen angewendet. Das Gleiche gilt auch für andere kritische Felder wie Alkohol, Tabak und Glücksspiel.