Roscan Gold: Aktie mit Bodenbildung!

Schlechte Nachrichten gab es von Roscan Gold nicht, ganz im Gegenteil. Dennoch hat sich der Aktienkurs seit April halbiert und arbeitet nun an einer Bodenbildung. Dies bietet Chancen für antizyklische Anleger.

Roscan Gold: Aktie halbiert, schlechte Nachrichten aber fehlen!

Die Aktie von Roscan Gold (0,31 CAD | 0,21 Euro; CA77683B1076) hat selbst die hartgesottensten Goldbugs in den vergangenen Monaten auf die Probe gestellt. Ohne schlechte News hat sich die Notiz seit dem Jahreshoch im April halbiert. Der schwache Goldpreis hatte zwar in den vergangenen zwei Monaten viele Goldwerte unter Druck gesetzt. Dieser Abverkauf ist aber selbst für diesen Sektor bemerkenswert stark. Dieser starke Abverkauf ging ohne schlechte Nachrichten einher. Ganz im Gegenteil: Roscan Gold meldet regelmäßig gute Bohrergebnisse für sein Kandióle-Goldprojekt in Mali (beispielsweise hier und hier). Noch dazu hat sich der bekannte Mining-Investor Michael Gentile in den vergangenen Wochen zum größten Einzelaktionär des Unternehmens aufgeschwungen. Gentile hält inzwischen knapp 18 Mio. Aktien und damit rund 5 Prozent der Anteile (siehe hier). Nicht zuletzt stehen weitere Bohrergebnisse bei dem Gold-Explorer an. Spannend wird es zudem im Herbst. Dann will Roscan Gold die erste Ressourcenschätzung für Kandióle veröffentlichen. Dann könnten sich die aktuellen Kurse als wahres Schnäppchen erweisen.

Roscan Gold: Übernahmekandidat in Westafrika

Hinzu kommt: Roscan Gold ist ein waschechter Übernahmekandidat. Die Analysten von Stifel GMP sehen in Kandióle das Potenzial für ein mehrere Millionen Unzen Gold umfassendes Vorkommen. Roscan hat dort schließlich bereits mehrere Goldzonen fortgeschritten exploriert und ist immer wieder auf sehr hohe Goldgrade gestoßen, wie beispielsweise hier und hier. In diesen Zonen liegt auch der Fokus des Unternehmens. Die Nähe der Liegenschaft zu großen Minen spricht zudem für eine Übernahme. Denn im Umkreis von weniger als 100 Kilometern befinden sich ein halbes Dutzend Goldminen mit Betreibern wie Barrick Gold (Loulo-Gounkoto-Mine), B2Gold (Fekola-Mine) oder auch IAMGold (Sadiolo und Boto). Das Kursziel der Stifel-Analysten liegt bei 0,80 CAD und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das Papier bewegt sich inzwischen unterhalb des Platzierungspreises des Financings aus dem Mai (siehe hier).