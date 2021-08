Gestern erreicht der Leitindex der Aktienmärrkt, der S&P 500, nach schwachem Beginn dann doch noch ein neues Allzeithoch - das 49. in diesem Jahr. Also geht die Rally ungebrochen weiter? Vielleicht. Aber es gibt ein

Gestern erreicht der Leitindex der Aktienmärrkt, der S&P 500, nach schwachem Beginn dann doch noch ein neues Allzeithoch - das 49. in diesem Jahr. Also geht die Rally ungebrochen weiter? Vielleicht. Aber es gibt ein erstes ominöses Zeichen für die Aktienmärkte in den USA: der Margin Debt, also die Hebelung, geht erstmals seit März 2020 wieder zurück. Die Börsen-Geschichte zeigt, wie eng Aktienmärkte und Margin Debt korrelieren. Heute im Fokus die US-Einzelhandelsumsätze, die wahrscheinlich enttäuschen werden und damit einmal mehr bestätigen, dass die starke Wirtschaftserholung erst einmal vorbei sein dürfte. Heute Abend dann eine Rede von Fed-Chef Powell, nachdem die US-Notenbank gestern über zwei US-Finanzmedien ihre Planung für das Tapering "durchgestochen" hat..

Das Video "Aktienmärkte: Ein ominöses Zeichen!" sehen Sie hier..