Halvårsrapport 2021 fra Totalbanken A/S

Efter et halvår med en flot fremgang i netto rente- og gebyrindtægter og positive nedskrivninger realiserer Koncernen et resultat før skat på 41,6 mio.kr. mod 26,7 mio. samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 16,5 % p.a.

Koncernen øger netto rente- og gebyrindtægter med 6,3 mio.kr. (8 %). Udviklingen er tilfredsstillende og skyldes primært et halvår med fortsat høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet, en stor tilgang af nye kunder samt at Banken indførte negativ indlånsrente for privatkunder ved årets start.