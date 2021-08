DFDS Shares Rise Over 4% After Earnings Beat Autor: PLX AI | 17.08.2021, 09:24 | 38 | 0 | 0 17.08.2021, 09:24 | (PLX AI) – DFDS shares rose more than 4% in early trading after second-quarter earnings beat consensus expectations. Revenue, adjusted EBITDA and adjusted EBIT all exceeded estimatesDFDS maintains EBITDA guidance despite lower assumptions for … (PLX AI) – DFDS shares rose more than 4% in early trading after second-quarter earnings beat consensus expectations. Revenue, adjusted EBITDA and adjusted EBIT all exceeded estimatesDFDS maintains EBITDA guidance despite lower assumptions for … (PLX AI) – DFDS shares rose more than 4% in early trading after second-quarter earnings beat consensus expectations.

Revenue, adjusted EBITDA and adjusted EBIT all exceeded estimates

DFDS maintains EBITDA guidance despite lower assumptions for passenger activities and delayed consolidation of HSF, suggesting strong freight performance, SEB said



DFDS Aktie





