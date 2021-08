Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Varta Aktie Nach unten übertrieben? Analyst schwenkt ins Lager der Käufer! Drei sehr schwache Tage in Folge haben die Varta Aktie auf bis zu 122,85 Euro einbrechen lassen, die am Montag erreicht wurden. Zum Vergleich: Am Dienstag der vergangenen Woche mussten noch bis zu 165,90 Euro für den TecDAX-Titel gezahlt werden. …