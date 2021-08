BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Stabilus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe für die mittelfristige Gewinndynamik des Autozulieferers sowie seines Branchenkollegen Norma zuversichtlich, präferiere aber Norma wegen des größeren Selbsthilfe-Potenzials, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Stabilus fehlten die kurzfristigen Kurtreiber, doch auf längere Sicht sei die Aktie attraktiv. Lorrain senkte seine bereinigte Ergebnisschätzung (Ebit) für das laufende Jahr, hob die Prognosen für 2022 und 2023 aber an./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.