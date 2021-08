FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1774 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1772 Dollar festgesetzt.

Die Anleger mieden riskantere Anlagen, was auch die Kursentwicklung des Euro am Vormittag bremste. Verluste an asiatischen Börsen und auch an den europäischen Aktienmärkten dämpften die Risikofreude.