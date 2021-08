Die Aktie des irischen Biotechnologieunternehmens Jazz Pharmaceuticals beeindruckte in den letzten Monaten mit ihrer robusten Vorstellung. Doch Mitte Juni kam die Bewegung ins Stocken.

GW Pharmaceuticals entwickelte das cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex® (in Europa wird das Präparat unter dem Namen Epidyolex® geführt und vertrieben) und hatte sich zudem eine exzellente Produkt- und Entwicklungspipeline aufgebaut. Jazz Pharmaceuticals ließ sich die Übernahme von GW Pharmaceuticals knapp 7,2 Mrd. US-Dollar kosten. Anfang Mai 2021 wurde der Vollzug der Übernahme bekannt. Die kürzlich vorgelegten Zahlen für das Juni-Quartal standen somit unter dem Einfluss dieser Übernahme.

Jazz Pharmaceuticals gab den Umsatz im 2. Quartal 2021 mit 751,811 Mio. US-Dollar an; nach 562,436 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2020. Epidiolex® / Epidyolex® trug im aktuellen Berichtszeitraum mit 109,48 Mio. US-Dollar zum Umsatz bei. In den Q2-Bericht flossen die Verkäufe von Epidiolex® / Epidyolex® seit dem 05.05. (Stichtag der Übernahme) mit ein. Das Unternehmen wies im Bericht einen Verlust in Höhe von -363,316 Mio. US-Dollar aus; nach einem Gewinn in Höhe von 114,801 Mio. US-Dollar in Q2 / 2020. Um Sondereffekte bereinigt fiel das Ergebnis positiv aus und belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf +240,575 Mio. US-Dollar; nach +207,316 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Im Zuge der Zahlenveröffentlichung bestätigte das Unternehmen noch einmal seine Umsatzziele für 2021.

Im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung ging es für die Aktie jedoch kräftig nach unten. Dass es zu diesem markanten Rücksetzer kam, dürfte an der Gemengelage gelegen haben. Die Aktie bewegte sich noch auf einem recht exponierten Kursniveau, sodass die deutliche Reduzierung der Prognosen 2021 für das Ergebnis nach US-GAAP womöglich einigen Marktakteuren schwer im Magen lag. Jazz Pharmaceuticals bestätigte im Übrigen aber die Prognosen für das Ergebnis 2021 nach non-GAAP (um Sondereffekte bereinigt).

Nach der Zahlenveröffentlichung entwickelte sich eine veritable Abwärtsdynamik. Wichtige Unterstützungen brachen weg. Weder die Unterstützung bei 170 US-Dollar noch die bei 160 US-Dollar konnten dem Treiben Einhalt gebieten. Gleiches gilt für die 150 US-Dollar. Weitere Unterstützungen liegen nun bei 140 US-Dollar und 135 US-Dollar. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 160 US-Dollar würde das Chartbild etwas aufhellen.