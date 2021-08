Euroboden GmbH zahlt Anleihe 2017/22 vorzeitig zu 102% zurück

Vorzeitige Anleihe-Tilgung – die Euroboden GmbH wird ihre 6,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) vorzeitig kündigen und am 27.09.2021 zurückzuzahlen. Das ausstehende Volumen beläuft sich auf 12 Mio. Euro. Laut Anleihebedingungen wird die Anleihe zu 102% des Nennbetrags zuzüglich der bis zum 27.09.2021 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen an die Gläubiger zurückgezahlt.

Liquidität von über 60 Mio. Euro

„Der Geschäftsverlauf von Euroboden hat sich in den letzten vier Jahren sehr positiv entwickelt. Gleichzeitig sehen wir in den letzten Monaten eine gestiegene Nachfrage über die Börse in unsere 2020 emittierte Euroboden IV-Anleihe. Deswegen wird Euroboden das restliche Volumen von 12,0 Mio. der Euroboden II-Anleihe zurückführen. Die Unternehmensgruppe verfügt nach der Rückzahlung weiterhin über eine hohe freie Liquidität von über 60 Mio. Euro und über einen überzeugenden strategischen Finanzierungsmix“, Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH.