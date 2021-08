Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Die Unernsten: Es ist Krise und die Verteidigungsministerin bäckt Flammkuchen Schauen wir uns mal an, was unsere Politiker so machen angesichts der katastrophalen Niederlage der USA und ihrer treuen Verbündeten in Afghanistan, zu denen auch Deutschland gehört. Dpa meldet, dass am Montag die Kanzlerin ins Kino gehen wolle: …