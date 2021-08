DGAP-News coinIX GmbH & Co. KGaA : Erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Bitcoin & Co: Kryptoinvestor coinIX setzt nach starkem ersten Halbjahr Wachstumskurs fort Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 17.08.2021, 10:31 | 29 | 0 | 0 17.08.2021, 10:31 | DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Kryptowährung / Blockchain

1,1 Mio. EUR Gewinn

positives Marktumfeld führt zu steigenden stillen Reserven

rund 50% der Mittel aus der Kapitalerhöhung investiert

innerer Wert je Aktie bei 8,21 EUR

positiver Ausblick Hamburg, 17.08.2021 - Die auf Kryptowährungen und Blockchaintechnologie fokussierte Hamburger Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA (WKN: A2LQ1G / ISIN: DE000A2LQ1G5) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Nach vorläufigen Zahlen beläuft sich der Halbjahresüberschuss nach Steuern auf 1,10 Mio. EUR (VJ: -0,05 Mio. EUR). Das Ergebnis stammt überwiegend aus der Realisierung von Gewinnen bei verschiedenen Kryptowährungen (u.a. Binance Coin, Cartesi und Elrond). Erstmals hat coinIX mit dem Verleih von Kryptowährungen auch laufende Einnahmen erzielt. Das sogenannte Delegating von GRT Token trug mit rund 300.000 EUR maßgeblich zum Ergebnis bei.



Der erzielte Gewinn spiegelt die positive Geschäftsentwicklung dabei nur teilweise wieder. Felix Krekel, CFO der coinIX erläutert: "Gerade die Kursentwicklung der letzten Wochen hat zu erheblichen Wertsteigerungen im Bestandsportfolio geführt. Diese wirken sich allerdings erst dann im Ergebnis aus, wenn Positionen verkauft werden". Dagegen berücksichtigt der von der Gesellschaft ermittelte "innere Wert" für börsengehandelte Kryptowerte die aktuellen Marktpreise. Alle anderen Investments gehen zu ihren um etwaige Abschreibungen korrigierten Anschaffungskosten in die Berechnung des inneren Aktienwertes ein. Dieser wurde im ersten Halbjahr 2021 um über 100% von 2,86 EUR auf 5,97 EUR gesteigert. Per 16.08.2021 belief sich der innere Wert je Aktie auf 8,21 EUR und lag damit knapp 70% über dem Kurs der coinIX-Aktie.







