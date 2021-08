UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 17.08.2021, 09:47 | 11 | 0 | 0 17.08.2021, 09:47 |



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 01:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 01:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 187

Kursziel alt: 187

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Das erste Halbjahr der Rückversicherer sei stark gewesen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Aber die Großschäden im Juli und Belastungen durch Covid-Todesfälle führten zu geringeren Schätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr. Angesichts der geringeren Schwankungen der Ergebnisse und der hervorragenden Kapitallage verdiene die Hannover Rück eine höhere Bewertung als einige andere Aktien der Branche./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 01:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 01:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Diskussion: Hannover Rückversicherung AG Wertpapier

