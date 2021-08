"Bankenstudie 2021 - Spannungsfeld Digitalisierung" / Viele Banken verlieren bei der Digitalisierung den Nutzen für den Kunden aus den Augen

Frankfurt (ots) - In Sachen Kundenorientierung stellt sich die deutsche

Finanzbranche kein gutes Zeugnis aus. Knapp jeder zweite für die "Bankenstudie

2021 - Spannungsfeld Digitalisierung" befragte Experte räumt ein, dass bei

Digitalisierungs-Maßnahmen vorwiegend Effizienzsteigerungen angestrebt werden.

Nur jeder zehnte Studienteilnehmer sieht einen wirklich gleichberechtigten Fokus

auf die Bedürfnisse der Kunden. Einig sind sich die Bankeninsider darin, dass

nur ein Zusammenspiel von Mensch und Technik eine Bank erfolgreich macht. Für

die Studie hat der Digitalisierungs- und Innovationsexperte ti&m mehr als 200

Experten aus der Finanzbranche befragt.



"Viele Banken verpassen die Chance, sich mit neuen Angeboten näher am Kunden zu

positionieren. Über die Digitalisierung können nutzwertige Apps oder stark

personalisierten Services zusammengestellt werden, die den üblichen Rahmen für

Bankprodukte weit übersteigen. Diese Möglichkeit wird jedoch zu selten genutzt",

sagt Christof Roßbroich, Senior Executive beim Digitalisierungs- und

Innovationsexperten ti&m in Frankfurt. Für ihn zeigt die ti&m-Bankenstudie 2021

ganz klar: "Die Banken richten ihren Blick zu häufig nach innen und

konzentrieren sich auf Effizienzgewinne oder Prozessoptimierungen. Damit werden

die Möglichkeiten der Digitalisierung aber nur teilweise ausgeschöpft. Viele

Chancen bleiben ungenutzt."





Banken und Kunden werden nach Ansicht der befragten Experten im Zuge derweiteren Technologisierung enger zusammenrücken. So stimmen 77 Prozent derUmfrageteilnehmer der Aussage zu, dass die Bank künftig als digitaler Begleiterfür alle finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten ihrer Privatkundenauftritt. Die Digitalisierung wird zudem maßgeblich dazu beitragen, auch imphysischen Kontakt das Kundenerlebnis zu verbessern, so acht von zehnStudienteilnehmern. Trotz dieser Möglichkeiten sagen 48 Prozent, dass beiDigitalisierungs-Maßnahmen Effizienzsteigerungen im Fokus stehen, nicht derKunde mit seinen Bedürfnissen.Wie viel Technik ist möglich?Branchenkenner Roßbroich empfiehlt einen ganzheitlichen Blick: "Im Mittelpunkteiner erfolgreichen Strategie steht der Kunde, die Technik unterstützt. Diedigitale Unterstützung wird künftig immer tiefer dringen und auch zunehmend alsBindeglied zwischen Kunde und Bank wichtige Aufgaben übernehmen." So gehen 93Prozent der befragten Studienteilnehmer davon aus, dass Banken sich noch vielstärker zu Technologieunternehmen wandeln werden, und 95 Prozent sagen: "Nur dasZusammenspiel von Mensch und Technik macht eine Bank erfolgreich."Damit dieses Zusammenspiel reibungslos funktioniert, ist eine möglichstmedienbruchfreie Nutzung der Angebote auf Kundenseite erforderlich. "Aufabsehbare Zeit wird dies eine Problemstelle bleiben", hat ti&m-Experte Roßbroicherkannt. Nur jeder vierte Umfrageteilnehmer aus dem Bankenumfeld erwartet, dassdie Institute innerhalb der kommenden zwei Jahre alle Bankdienstleistungenkomplett medienbruchfrei anbieten können. 58 Prozent halten eher einenZeitrahmen von drei bis fünf Jahren für realistisch.Über die StudieDie ti&m-Studie "Bankenstudie 2021 - Spannungsfeld Digitalisierung" erlaubteinen Blick in die Zukunft des Bankings: Wie viel Technik ist möglich, wie vielMensch nötig? Im Rahmen der Untersuchung wurden 211 Experten aus derFinanzbranche befragt.Die vollständige Studie können Sie auf der Website von ti&m(https://ti8m.com/ueber-uns/publikationen/Bankenstudie-2021.html) gratisherunterladen. Für vertiefende Fragen steht der ti&m-Experte Christof Roßbroichper Mail ( mailto:christof.rossbroich@ti8m.com ) und telefonisch (+49 16097900553) gerne zur Verfügung.Über ti&m - http://www.ti8m.comti&m steht für technology, innovation & management. Wir sind Leader fürDigitalisierungs-, Security-, Innovationsprojekte und -produkte in der Schweizund streben dasselbe in weiteren Finanz- und Technologiezentren an. Dabeiintegrieren wir für unsere anspruchsvollen Kunden die gesamteIT-Wertschöpfungskette vertikal. In unseren Niederlassungen in Zürich, Bern,Frankfurt am Main und Singapur beschäftigen wir aktuell über 410 exzellenteIngenieure, Designer und Berater. Weitere Niederlassungen werden folgen. DieGrundlage unseres Wachstums sind unsere Stärken und unsere Werte: Mut,Ideenreichtum, Agilität und unternehmerisches Flair gepaart mit Nachhaltigkeitund Swissness.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129572/4995793OTS: ti&m